Bismil İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet binası açıldı
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Bismil İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet binası açıldı

17.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:57
Bismil İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmet binası açıldı

Bismil ilçesinde İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Bismil ilçesinde İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışı yapıldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün açılışını yaptı.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşınmasıyla vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda hizmet sunulacağını belirten Türkmen, Nüfus Müdürlüklerinin vatandaş odaklı çalışan kurumlar olduğunu, bu kapsamda yeni hizmet binasının tüm ihtiyaçları karşıladığını bildirdi.

Açılışa, Diyarbakır Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Çağrı Avcı, Diyarbakır Merkez Nüfus Müdürü Bedri Zeren, İlçe Nüfus Müdürü Sinan Güneş ve AK Parti Bismil İlçe Başkanı Veysel Yağmur da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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