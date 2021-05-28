Bismil'de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak gaz kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi
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Bismil'de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak gaz kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi

Bismil'de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak gaz kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde birçok eve, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde birçok eve, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi.

Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde iddiaya göre, doğalgaz şirketi elemanları evlere giderek saatleri söktü. Görevliler tarafından mahalle sakinlerine saatlerin demir aletlerle tahrip edildiği ve kaçak gaz kullandığına dair tutanak tutarak para cezası kesildi. Saatlerinin şaibeli bir şekilde söküldüğünü aktaran vatandaşlardan Suat Erdem, 5 çocuğunun olduğunu ve 2 gündür saatlerinin sökülmesi nedeni ile sularının gelmediğini söyledi. Erdem, "Yemek için zaten biz önceden de tüp kullanıyorduk. Yazın sadece sıcak su için doğal gazı kullanıyorduk. Kışın doğal gaz faturamız 600 civarında gelirken yazın en son faturamız 20 lira geldi. Ben saatimi almak için doğalgaz dağıtım şirketi merkezine gittim. Saatimi almak için gittim yerde iki şokla karşılaştım. Birinci şok bana kaçak kullandığım iddiası ile 4 bin 300 lira ceza kesildiğini öğrendim. İkinci şok ise sağlam olan saatimin tahrip edildiği ve bundan dolayı bozuk olduğunu söylediler. Yeni saat için de ayriyeten 750 lira para vermemin gerektiğini cezayı ve saatin parasını verirsem bana yeni bir saat vereceklerini söylediler. Biz sonrada öğrendik ki bir kaç komşumuza da aynı tutanağı yazıp saatlerini söktürmüşler. Tutanakları karşılaştırdığımızda tutanak aynı kişi tarafından tutulduğu ve içeriliği aynı olduğunu sadece isim ve adreslerin farklı olduğunu gördük. Bu şu anlama geliyor masa başında biri bu tutakları yazmıştır. Saatimizi sökenler hepimize aynı anda kaçak kulanım cezasını kesmişler. Ne hakla bize bunu yapıyorlar biz bir anlam veremedik buradan yetkililere sesleniyoruz, bu haksızlığa dur demeye ve mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Bismil'de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak gaz kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi
Bismil'de vatandaşlara, doğalgaz saatleri ile oynadıkları ve kaçak gaz kullandıkları iddiasıyla ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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