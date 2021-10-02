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Bismil'de Oto Galericiler Sitesi açıldı

AA / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel
Bismil'de Oto Galericiler Sitesi açıldı

Bismil ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'nin açılışı törenle yapıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'nin açılışı törenle yapıldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın nüfus, ticaret hacmi, sanayi ve tarımsal yapısıyla ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Bismil'in de hem tarımsal üretim bakımından hem sanayi ve ticaret gelişim potansiyeli açısından kentin en önemli ve en kıymetli ilçesi olduğunu kaydeden Zengince, "İlçemize bu tarz eserlerin kazandırılması bizim en önemli isteğimiz ve temennimizdir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten de bu hizmeti ilçeye kazandıran herkese teşekkür etti.

Diyarbakır il genelinde 14 bin sağlık personelinin hizmet verdiğini, bunun çok iyi bir oran olduğunu kaydeden Biten, Türkiye'nin tüm hastanelerinin Avrupa standartlarının üstünde bir yapıda hizmet verdiğini belirtti.

Biten, ilçede yürütülen sağlık hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Daha sonra Oto Galericiler Sitesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

AA / Hasan Gündüz - Son Dakika Haberleri
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