Bismil'de Öğrencilerin Eserleri Kitapta Buluşturuldu

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki 150 öğrencinin çeşitli yarışmalarda dereceye giren eserlerini kitaplaştırdı. Bismil Belediyesinin sponsorluğunda kütüphanelerdeki yerini alan "Genç beyinler yeni fikirler" adlı kitap, birlik ve beraberliğe dikkat çekiyor.



Bismil ilçesinde eğitim gören öğrencilerin çeşitli yarışmalarda dereceye giren şiir ve yazıları derlenerek kitap haline getirildi. Birlik ve beraberlik ruhunun anlatıldığı "Genç beyinler yeni fikirler" kitabında 15 Temmuz'u anlatan şiir ve yazılar da yer alıyor. Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, bu kitabın 150 yazarı olan bir kitap olduğunu belirterek, "Bu yıl Diyarbakır'da ve diğer illerde düzenlenen tüm yarışmalara öğrencilerimizden eserler gönderdik ve bu eserlerden de Diyarbakır ve Türkiye birincilerini aldık. Bu öğrencilerimizin günlük, şiir ve yazılarını derleyip bunları 'Genç beyinler yeni fikirler' adıyla bir kitapta topladık. Kitapta bir kısıtlama yapmadık. Tamamıyla öğrencinin düşünebileceği, aklına gelebileceği, onu şartlandırmayacak, ötekileştirmeyecek, hedeflerini kilitlemeyecek ve eğitim müfredatımıza uygun bir şekilde hazırladık" dedi.



'Öğrencilerin terör olaylarına karşı olduğunu gösteren bir kitap"



Kitapta birlik ve beraberlik ruhunun ön planda olduğunu vurgulayan Ak, şunları kaydetti:



"Kitapta özellikle 15 Temmuz destanı ile ilgili milletimizin gerçekleştirdiği birlik ve beraberlik ruhunu anlatan eserleri çok görüyoruz. Bu da gençlerimizin ne kadar çok birlik ve beraberlik içerisinde olmak istediğini, darbelere, bu tür entrikalara ve terör olaylarına ne kadar çok karşı olduğunu gösteren bir kitap. İlçe Kaymakamımız ve aynı zamanda Belediye Başkanımız Turgay Gülenç'e bu konuyu açıkladığımızda sponsor olabileceklerini söylediler. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Belediyenin sponsorluğuyla ilk aşamada 10 bin kitap basıldı. Her okulun kütüphanesinde ve her evde olacak şekilde bunun dağıtımını gerçekleştirdik." - DİYARBAKIR