Bismil'de "Mobil Planetaryum" Projesi

Bismil Belediyesi, temel astronomi bilgilerini öğretmeye yardımcı olacak "Mobil Planetaryum" projesini hizmete açtı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç tarafından açılışı yapılan Mobil Planetaryum, çocukların uzay bilimleri ile ilgili bilgilere daha rahat ulaşmasını sağlayacak.

Planetaryum'da güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor.

Kaymakam Gülenç, açılışta yaptığı konuşmada, hem ilçe halkına hem de tüm öğrencilere heyecanlı bir yolculuk yaşatacak bir projeyi hizmete sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gülenç, şöyle konuştu:

"Tarihin en büyük gök bilimcilerini çıkarmış medeniyetin torunları olarak içinde bulunduğumuz bilgi çağında, insanlık tarihi kadar eski ve merakla araştırılan uzay ve gökyüzü ile ilgili bir çok etkinlik ve imkanı öğrencilerimizi buluşturduk. Ecdadımızın dünyaya yön çizen bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktarmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyayı anlaması, araştırması ve geleceğini doğru bir hedefle şekillendirmesi için, onlara bölgemizdeki ilk planetaryumu kazandırdık."