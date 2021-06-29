Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
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Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor

Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil ilçesinde Millet Bahçesinin yapımı devam ediyor.

Bismil ilçesinde Millet Bahçesinin yapımı devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur ile yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Projenin tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir esere kavuşacağını dile getiren Türkmen, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Parkın içerisinde mesire, çocuk oyun, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, macera parkı, yürüyüş yolları olacak. Vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapımına hızla devam ediyor. Proje ile ilçemizin güzelliğine güzellik katacağız. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte güzel zaman geçirebilecekleri bir mekan haline getireceğiz."

Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor
Bismil'de Millet Bahçesinin yapımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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