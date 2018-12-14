Bismil'de Dicle Nehri Kenarındaki Mahalleler ve Köyler Boşaltılıyor

Diyarbakır'da bulunan Dicle Barajı'nın bir kapağının kopması nedeniyle nehirde su seviyesi gittikçe yükseliyor. Bismil'de Dicle nehrine yakın mahalleler ve köyler boşaltılıyor.

Eğil'e bağlı Selman Mahallesi'nde bulunan Dicle Hes Barajı'nın 3 kapağından biri tazyikli su nedeniyle patlamıştı. Kopan kapağın yerine yerleştirilememesi nedeniyle nehirde su seviyesi gittikçe yükseliyor.

Bismil Kaymakamlığı, konuyla ilgili kriz masası oluştururken nehir kenarındaki mahalle ve köylerde bazı evlerin boşaltılması kararı aldı. Dicle nehri kenarındaki köyler jandarma tarafından boşaltılırken AFAD, belediye ve polis ekipleri Bismil ilçesinde Dicle mahallesi ile Fırat Mahallesinde sık sık anons yaparak, vatandaşların yüksek yerlere çıkmasını istedi.

Bismil girişinde Dicle nehri üzerinde bulunan köprüde polis, AFAD ve belediye ekipleri hazır kıta bekliyor. Dışarıya çıkan halk köprüye akın edince polis halkın dağılması ve köprüden uzak durması için saatlerce anons etti. Dicle nehrine yakın köylerde vatandaşlar hayvanlarını ve değerli eşyalarını alarak yüksek yerlerde bulunan köylerdeki akrabalarının yanına sığındı.

Su taşkınına karşı evlerini boşaltan ancak mahallesini terk etmek istemeyen vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.