Bismil'de dezenfeksiyon tünelleri hizmete girdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bismil'de dezenfeksiyon tünelleri hizmete girdi - Haberler
Kerem Süleyman Yüksel, Diyarbakır, Bismil, Güncel

Bismil'de dezenfeksiyon tünelleri hizmete girdi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyeni için iki ayrı noktada dezenfeksiyon tünelini hizmete sundu.

20.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:18
Bismil'de dezenfeksiyon tünelleri hizmete girdi

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyeni için iki ayrı noktada dezenfeksiyon tünelini hizmete sundu.

Bismil Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Çalışmaları sonucu İstasyon Caddesi üzerine iki ayrı yerde dezenfeksiyon tüneli yerleştirildi. Sisleme yöntemi ile çalışan ve insanların tepeden tırnağa dezenfektasyonunda önemli bir araç olan tünel hizmete açıldı. Kurulan dezenfeksiyon tüneli gün içinde daima kullanıma açık bulunacak.

Bismil'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs ile mücadele etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda bilim kurulu tasfiyesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan kararların Bismil'de kararlılıkla uygulandığını ifade eden Kaymakam Yüksel, "Ülke genelinde alınan kararlar ilçemizde de titizlikle uygulanıyor. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz mümkün tedbirlerle. Konuyla ilgili faaliyete bulunmasını sakınca olan iş kollarının tamamı faaliyetlerini geçici olarak men ettik. Onun haricinde de ilçemizin en işlek caddesi olan Özgürlük ve İstasyon caddesinde sabah 08.00 akşam 18.00 arasında trafiğe ara verdik, motorlu trafik araçlarına tamamen ara vererek kapattık yaya trafiğine kontrolü olarak sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında zorunlu haller dışında buralara girmesini de çok arzu etmiyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz tedbirlere bir yenisini de bugün ekledik. İşi olan mecburen dışarı çıkan vatandaşlarımız dezenfeksiyon tünelinden geçsinler kıyafet odaklı dışarıdan olası bir bulaşıcıya engellemek ve hijyeni sağlamaktır. Hijyen faaliyetlerimiz zaten ilk günden beri devam ediyor. Tüm kamu kurumlarımız vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu kapalı alanlar ve açık alanlar tamamı düzenli olarak haftalık program dahilinde büyükşehir belediyemizin ekibiyle koordineli bir şekilde düzenli olarak sağlanıyor. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlığımızın temizlik ekipleri de ilçemizin ana har teller caddeler ara mahallelerde ki sokaklarımız tamamı düzenli olarak temizleniyor. Malumunuz iki haftadır hafta sonu uygulamakta olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. O da bizim çalışmalarımızı rahatlatıyor özelikle o günler hem virüsten hem çevre sel kirlilikten arındırılmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sesli anons sistemiyle merkezi sistemle vatandaşlarımızı düzenli olarak bu konuda bilinçlendirmeye evde kalma konusunda ikazlarda bulunuyoruz" dedi.

Bunların haricinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta ekiplerinin sürekli sahada olduğunu aktaran Kaymakam Yüksel, "Biz vatandaşlarımıza şunu sürekli söylüyoruz özelikle esnaf kardeşlerimize, bu tedbirlere ne kadar sıkı uyarsanız ne kadar sıkı riayet edersek bunu daha kısa sürede atlat kontrol altında alırız. Eğer biraz gevşersek biraz rahatlık gösterirsek bu süreç daha da sürecektir bizde uzamasını arzu etmemizden dolayı titizlikle bu kuralları uygulamak için sürekli olarak sahada ilçemizin tamamında denetimdeyiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar Haberler
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Cumhurbaşkanı, 'Korona ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti Haberler
Cumhurbaşkanı, "Korona ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi Haberler
Aslı Enver, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'yi affetmedi
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Ablamı öldüren kişi sevgilisi değildi
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını...
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Semih Yalçın Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Harun Tan Deniz Seki Murat Dalkılıç
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Futbolcu İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Bismil'de dezenfeksiyon tünelleri hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 06:53:53. #1.14#
title