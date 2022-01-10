BİSKÜVİ FABRİKASINDAKİ YANGINDA İTFAİYE EKİPLERİNE TOMA'LARLA DESTEK VERİLDİ

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da bir bisküvi fabrikasının depo kısmında çıkan yangının büyümesi üzerine alevlere itfaiye araçlarının yanı sıra, TOMA'larla da müdahale edildi. Konya'dan da takviye itfaiye ekiplerin istendiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 22.30 sıralarında bir bisküvi fabrikasının depo kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yükselmesi üzerine durumu fark eden işçiler itfaiyeye haber verildi. İhbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler ise tahliye edildi. Yangına Karaman Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak alevlerin kontrol altında alınmakta güçlük çekilmesi üzerine çevre ilçe belediyeler ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) da müdahale edildi. Konya'dan da takviye itfaiye ekipleri çağrıldı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.