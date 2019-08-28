Bisikletten düşen kişiye otobüs sürücüsü yardım etti

28.08.2019 17:03

Denizli'de belediye otobüsü sürücüsünün kaza geçiren bisikletliye yardımı otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 130 numaralı Teleferik-Çınar-Servergazi Hastanesi hattında çalışan Ahmet Ertuğrul, kullandığı belediye otobüsüyle hareket halindeyken yolda bir bisiklet sürücüsünün yere düştüğü fark etti.

Otobüsü kenara çeken Ertuğrul, bisiklet gidonuna ayağı sıkışan kişiye ilk yardımda bulunup durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ertuğrul daha sonra seferine devam etti.

Otobüs sürücüsünün yardım anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, caddede seyir halindeki otobüsün önünde bir bisikletlinin düşmesi ve otobüs sürücüsünün yaralıya müdahalesi yer alıyor.

Ertuğrul gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini anlatarak, "Vatandaşın sağlığını düşünerek otobüsü kenara çekip ilk yardımda bulundum ve daha sonra sağlık ekiplerine haber verdim." dedi.

Kaynak: AA