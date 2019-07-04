Bisiklette Türkiye birinciliği Biga'nın

Salcano Arnavutköy Mtb Cup Dağ Bisikleti Yarışmasına katılan Fatma Yağmur Kıran, yıldız bayanlarda Türkiye birincisi oldu.

Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Zübeyde Darcan yaptığı açıklamada, "Yıldız B kategorisinde Emirhan Yılmaz son turda yaşadığı önemli teknik probleme rağmen yarışmayı 5. olarak tamamlayabildi. 6 sporcuyla katıldığımız yarışmalarda Biga'mızı büyük başarıyla temsil eden ekibimizi canı gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA