Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

SAMSUN'da, bisikletle ilerlediği sırada karanlıkta önüne çıkan elektrik direğine çarpmaki çin ani manevra yapan Y.P. (13), 5 metre yükseklikten ırmağa düştü.

Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı
17.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:15

SAMSUN'da, bisikletle ilerlediği sırada karanlıkta önüne çıkan elektrik direğine çarpmaki çin ani manevra yapan Y.P. (13), 5 metre yükseklikten ırmağa düştü. Yaralanan Y.P.'yi polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı. 

Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mert Irmağı kenarındaki asfalt yolda bisiklet süren Y.P., yolun sağında bulunan elektirik direğini karanlıkta görmedi. Aniden bisikletin direksiyonunu kıran Y.P., bisikletle ırmağa düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çocuğu ırmaktan polis, itfaiye ve vatandaşlar çıkardı. Yaralanan Y.P. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hakan AKGÜN
Hakan AKGÜN
DHA Editörü
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