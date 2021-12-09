Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu - Haberler
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Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki adam, hafifi ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki adam, hafifi ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı. Kazada, adam metrelerce savrulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sapanca ilçesi Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki Recep A.'ya, O.C. (52) idaresindeki 34 VD 8991 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Recep A. metrelerce sürüklenirken, bisikletinde taşıdığı erzaklar ise yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı önce Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlatırken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Recep A.'nın bisikletiyle yolun karşısına geçtiği esnada hafifi ticari aracın çarpması ve adamın savrulması yer alıyor. - SAKARYA

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu

Bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla savruldu

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