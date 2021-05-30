Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı

Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı - Haberler | Güncel

AMASYA'da, Mustafa Polat Y. (11), bisiklet sürerken düşünce pedaldaki metal kısım karnına saplandı.

AMASYA'da, Mustafa Polat Y. (11), bisiklet sürerken düşünce pedaldaki metal kısım karnına saplandı. İtfaiye ekipleri, pedal parçasını keserek çıkarırken, yaralı çocuk da hastaneye kaldırıldı.

Olay, 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Polat Y.'nin, karın bölgesine düştüğü bisikletin pedalındaki metal kısım saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri pedalı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, pedalı saplandığı yerden keserek çıkardı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mustafa Polat Y., Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumun iyi olduğu öğrenildi.


Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı
Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı
Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı
Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bisikletin pedalındaki metal, Mustafa'nın karnına saplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 18:15:07. #1.14#

title