Bisikleti bozulunca yolda kalan Şener Şen'in yardımına esnaf koştu

Koronavirüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'da aldı. Mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki oyuncunun bisikleti bozulunca, çevredeki esnaf yardımına koştu.

Bir süredir Datça'da yaşayan Şener Şen mutfak alışverişi yapmak için çarşıya indi. 80 yaşındaki aktörün seyir halindeyken bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf seferber oldu. Esnafın uğraşları sonucu bisikletinin ayaklığının sorunu giderilen Şen, yoluna devam etti.

"SİZİN BURADA NE İŞİNİZ VAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, gazetecilerle karşılaşan ünlü oyuncu, "Sizin burada ne işiniz var?" diye konuşup şaşkınlığını dile getirerek, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum" şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine usta sanatçı, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.

"BURASI KESAT, BODRUM'A GİDİN"

Görüntülenmekten hoşlanmadığını söyleyen Şener Şen, "Medyada görünmek isteyen görünüyor zaten. Bende sizlik malzeme yok. Şener Şen'i kim merak eder? Filmleri görüyorlar yeter. 80'e gelmiş adamız. Bizim artık paparazzilik halimiz mi var?" ifadelerini kullandı. "Siz buranın en boş zamanında neden geldiniz?" diyen Şen, "Burası en kesat yer. Bodrum'a gidin" diyerek gazetecilere takıldı.

"BENİ İLGİLENDİREN KONU İYİ PROJE"

Sağlık durumu hakkında yöneltilen soruya da cevap veren sanatçı, "Görünüm şu an itibarıyla fena değil. Beş dakika sonra tırın altında kalabilirim" şeklinde konuştu. "Sinema filmi yapmak istiyor musunuz?" sorusuna Şener Şen, "Bir şey yok. Gelirse neden yapmayayım? Beni ilgilendiren konu iyi proje" dedi.

"HERKESİN HER KONUDA FİKRİ VAR"

Konuşacak birçok ünlü ismin olduğunu söyleyen sanatçı, "Şimdi benim gibi olan pek yok. Herkes konuşmaya can atıyor. Herkesin her konuda fikri var" dedikten sonra bisikletine binerek uzaklaştı.