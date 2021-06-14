Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
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Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu

Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turkcell'in ana sponsorluğunda bu sene ilk kez düzenlenen Turkcell GranFondo Serisi'nin başlangıç yarışı olan İstanbul ayağı, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Turkcell'in ana sponsorluğunda bu sene ilk kez düzenlenen Turkcell GranFondo Serisi'nin başlangıç yarışı olan İstanbul ayağı, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. 1000 amatör bisikletçinin yarışmasını izlemek için Beykoz'da olan ünlüler arasında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Gül Gölge, Hande Demir, Emel – Nejdet Ayaydın, Burcu Şendir gibi ünlü isimlerin yer aldığı kaydedildi.  

Boğaz'ın eşsiz manzarasında 15 ülkeden 1000 amatör bisikletçinin katıldığı yarışta sporcular hem İstanbul'un en güzel noktalarından birinde mücadele etti hem de pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu sağlanmasına destek oldu.

"TEKNOLOJİK ATIKLARDAN TASARLANAN BİSİKLET"

Beykoz'da Boğaz kıyısında düzenlenen etkinlikte, teknolojik atıklara dikkat çekmek amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bisiklete de büyük ilgi gösterildi.


Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu
Bisiklet tutkunu ünlü isimler İstanbul'da buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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