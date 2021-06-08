Bisiklet tamir ve bakım istasyonları ilgi görüyor
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Bisiklet tamir ve bakım istasyonları ilgi görüyor

Bisiklet tamir ve bakım istasyonları ilgi görüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında şehrin farklı noktalarına kurduğu bisiklet bakım çadırları bisiklet severlerden ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet şehri Konya'da farkındalık oluşturmak ve bisiklet kültürünü artırmak için 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şehrin farklı noktalarında hizmet veren ücretsiz bisiklet bakım çadırlarının da bunlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Bisiklet konusunda her zaman Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altay, şehrin farklı noktalarına kurulan bisiklet tamir çadırlarından çok sayıda bisiklet kullanıcısının yararlandığını söyledi.

Bisiklet tamir ve bakım çadırlarında fren ayarı, fren teli, pedal, lastik tamiratları, zincir ve pedalların yağlanması gibi hizmetler ücretsiz sunuluyor.

Bisiklet bakım çadırları 9 Haziran Çarşamba günü Balık Hali önünde, 10 Haziran Perşembe günü de Şefik Can Kafem Otoparkı'nda kurulacak.

Kaynak: Bültenler

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