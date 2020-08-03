Minibüsçü terörü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı Triatlon sporcusu Taner Beştek, Hatay'daki Çevlik-Arsuz bisiklet yolunda bisikleti ile seyahat ederken, bir minibüsün sıkıştırması sonrası çıkan tartışma sonrası aracın şoförü tarafından bıçaklandı. Beştek, şu an yoğun bakımda gözlem altında tutuluyor.

Yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren triatlon sporcusu Taner Beştek, Hatay'da yeni yapılan Çevlik-Arsuz yolunda bisikletini sürerken bir minibüs tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası Beştek, şoför tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

ELİ AYAĞI TİTREYEREK POLİSİ ARAMAYA ÇALIŞTI

Taner Beştek şoför tarafından bıçakla yaralandıktan sonra olayın şokuyla, eli ayağı titreyerek polisi aramaya çalışırken, telefonun ekranı kanla kaplandığı için yüz tanıma yapamaması üzerine telefon açılmadı. Beştek'e bayılmak üzereyken yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Beştek, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KULLANDIĞI BIÇAK ARAÇTAKİ BUZLUKTAN ÇIKTI

Olay sonrasında minibüs şoförü B.O. yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Kullandığı bıçağın da araçtaki buzluktan çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili İskenderun Bisiklet Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Şu an yoğun bakımda gözlem altında olan Taner Beştek'in başına gelen olay, ne kadar önlem alırsak alalım, biz bisiklet sporcularının her zaman başına gelen olayların biraz daha büyümüş halidir. Aynı zamanda bu olay sadece şehrimizi değil, tüm Türkiye'yi tehdit eden ve yolların sahibi oldukları psikolojisini üstlerinden bir türlü atamayan her türlü hız ve trafik ihlalini hak olarak gören minibüsçü terörünün bir yansımasıdır. Unutulmamalıdır ki bisiklet de bir araçtır ve üstündeki bir insandır" dedi.

Kaynak: İHA