Bisiklet hırsızlığına tutuklama
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Bisiklet hırsızlığına tutuklama

Büyükada'da 3 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

01.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:56
Bisiklet hırsızlığına tutuklama

Büyükada'da 3 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 19 Kasım'da belirlediği adrese düzenlediği baskında şüpheli Özcan A'yı (20) yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 4 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Bisikletler sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bisiklet hırsızlığına tutuklama
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