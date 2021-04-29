Birsen Altuntaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın hayatı ve biyografisi!
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Birsen Altuntaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın hayatı ve biyografisi!

Birsen Altuntaş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Birsen Altuntaş'ın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerin başında Birsen Altuntaş geliyor. Başarılı magazin yazarı Birsen Altuntaş kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Birsen Altuntaş'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birsen Altuntaş'ın biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Birsen Altuntaş kimdir, aslen nereli, İnstagram hesabı ne, Twitter hesabı ne, doğum tarihi ve yaşı kaç? Birsen Altuntaş ile ilgili bilgiler haberimizde.

BİRSEN ALTUNTAŞ KİMDİR?

Türkiye'nin en başarılı magazin, dizi ve televizyon gazetecilerinden birisi olan Birsen Altuntaş, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. Birsen Altuntaş uzun seneler Milliyet'te muhabirlik yapmıştır. Ardından Milliyet Magazin Müdürü olmuştur. Uzun yıllar birçok kurumda çalışan Birsen Altuntaş şuanda ise TV100'de magazin haberleri sunuculuğu ve yazarlığı yapmaktadır.

Ülkemizdeki birçok magazin haberlerinin altında imzası bulunan Birsen Altuntaş, magazin haberleri alanında en başarılı isimler arasında gelmektedir. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Birsen Altuntaş'ın İnstagram'da 130 bin takipçisi ve Twitter'da 91 bin takipçisi bulunmaktadır.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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