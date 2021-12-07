Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi - Haberler
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Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezerek ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan Dilek Kuşcu için iddianame hazırlandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi

DENİZLİ - Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezerek ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan Dilek Kuşcu için iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Kuşcu için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen olayda; 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek Kuşcu ve Murat Avcı (41), Kuşcu idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek Kuşcu'nun çığlıkları üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri cipin altında kalan Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 2,66 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi

Olayın ardından Dilek Kuşcu hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kuşcu'nun 2.66 promil alkollü olduğu ve sevgilisi Avcı'yı araçtan inmeden hareket ederek düşürdüğü, ardından U dönüşü yaptıktan sonra üzerinden geçerek park ettiğine yer verildi. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Kuşcu hakkında müebbet hapis talep edildi.

Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi

Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi

Birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis talebi

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