Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Duran A, Hançerli Mahallesi İlkadım Kaymakamlığı arkasında 4 yıldır birlikte yaşadığı Dürdane A. (40) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Duran A, tabancayla Dürdane A'ya ateş etti.
Yaralanan Dürdane A, sağlık ekiplerince Gezi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanan şüpheli ise Gazi Polis Merkezine götürüldü.