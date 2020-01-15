Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi yakalandı
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Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

15.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:10
Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişi yakalandı

'un ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Duran A, Hançerli Mahallesi arkasında 4 yıldır birlikte yaşadığı Dürdane A. (40) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde Duran A, tabancayla Dürdane A'ya ateş etti.

Yaralanan Dürdane A, sağlık ekiplerince Gezi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanan şüpheli ise Gazi Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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