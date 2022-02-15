Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe isimli şahıs, birlikte yaşadığı 4 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürdü.
Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana gelen olayda hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay yerinden kareler;