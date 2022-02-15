Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü - Haberler
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Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe isimli şahıs, birlikte yaşadığı 4 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürdü.

Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana gelen olayda hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay yerinden kareler;

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü

Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - 3. Sayfa

Polis, 3. Sayfa, Haberler

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