TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Kriz anlarında birlik ve beraberlik görüntüsü, adeta topumun aynasıdır. Dolayısıyla ülke, millet, vatan, mukaddesat olduğunda bu birlik ruhunu ortaya koyabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkez Osmangazi ilçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve bazı milletvekilleriyle Bursa İl Dernekleri Federasyonunu (BİLDEF) ziyaret eden Çavuşoğlu, Bursa'nın, bir medeniyetin doğduğu yer olduğunu söyledi.

Kentin sürekli göç aldığını belirten Çavuşoğlu, "Bursa'da 4 bin 500'ün üzerinde dernek var. Sivil toplum, çok önemli. Avrupa Birliği Müktesebatı ile sivil toplumun önündeki tüm engeller tamamen kaldırılmış durumda." diye konuştu.

Çavuşoğlu, derneklere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz'den, Türkiye'nin birçok ilinden Bursa'ya gelip burayı kendisine memleket olarak belirleyen insanlar, adeta bir çiçek bahçesi. Rengarenk çiçeklerin içinde bulunduğu bu bahçeden tek bir layiha yükseliyor, o da birlik ve beraberlik. Toplum olarak birlik ve beraberliğimiz... Mesele vatan, mukaddesat olunca herkesin aynı çizgide, duyguda birleşmesi."

Derneklerin esas kıymetinin kriz anlarında ortaya çıktığını aktaran Çavuşoğlu, "Kriz anlarında birlik ve beraberlik görüntüsü, adeta topumun aynasıdır. Dolayısıyla ülke, millet, vatan, mukaddesat olduğunda bu birlik ruhunu ortaya koyabiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, beraberindekilerle Rumeli Dernekleri Federasyonunu da (RUDEF) ziyaret etti.