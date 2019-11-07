Birlik-Haber-Sen'den vergi düzenlemesine tepki

07.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:51

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Birlik-Haber-Sen tarafından TBMM'de görüşülecek olan vergi düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu.



Birlik-Haber-Sen Adıyaman Temsilcisi Mevlana Polat ve sendika üyelerinin yaptığı basın açıklamasında, TBMM alt komisyonunda kabul edilerek TBMM'de görüşülecek olan vergi düzenlemesine tepki gösterildi.



Mevlana Polat yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren ve TBMM alt komisyonunda kabul edilerek TBMM'de görüşülmesine başlanacak olan 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin' alt komisyonda kabul edilen halinin 399 sayılı KHK kapsamında çalışanların, çeşitli kanunlara tabi olarak İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların, TRT'de olduğu gibi kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personellerin, taşeronların ve 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının üzerindeki acımasız vergi yükünü hafifletmeyeceğini görüyoruz. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başlamadan önce hala düzeltilmesine imkan olduğundan, Birlik-Haber-Sen olarak yaşanan mağduriyetleri anlatmak ve önerilerimizi paylaşmak için bu gün burada ve tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak toplandık.



Anayasamızın 'Vergi Ödevi' başlıklı 73'üncü maddesinde 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür' demesine rağmen, ülkede toplanan vergilerin azımsanmayacak ciddi bir kısmı çalışanlardan alınan dolaylı ve doğrudan vergilerden oluşmaktadır. Hatta verginin en kolay tahsil edildiği kesim kamu çalışanları olmaktadır.



Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve düşük gelir grubunu koruması gereken Vergi kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir.



Anayasamızda belirtildiği haliyle herkesin mali gücüne göre vergi ödemek ile yükümlü olmasına rağmen daha maaşını almadan elinden alınan yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir" dedi.



Polat açıklamasının devamında, "Bu durum sayıları kamuda 100.000 kişi civarında olan bu çalışanları derinden üzmektedir. Bir yandan enflasyon diğer yandan alınan vergiler ile alım gücü düşen kamu çalışanları geçinemez hale düşmekte ve zaten yoksulluk sınırında olan maaşları açlık sınırı altında kalmaktadır.



Kamu çalışanı devletin vatandaşlarına ulaşan merhametli eli ve gülen yüzü, aydın ve eğitimli tabakasıdır.Bu çalışanlar üretime kattıkları katma değer ile devletin gelişmesine katkı sunmaktadırlar.Unutulmamalıdır ki kamu çalışanının mali ve sosyal gücü, devletin gücüdür. Kamu görevlilerinin maaşlarının arttırılacağı zaman maliye bütçesinin zorlandığı söylenirken, bu çalışanlardan vergi alırken ise patronlardan daha çok vergi alındığı, vergi almanın en kolay yolu olarak görüldüğü düşündürücüdür.



Bu hali ile mevcut vergi kanunun adil olmadığı, devletin adalet ilkesine yakışmadığı, memurdan alınan verginin, kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden katbekat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA