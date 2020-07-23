Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Keçiören'de hijyen seti dağıttı Ankara'nın Keçiören ilçesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Saha Ofisi, sığınmacı ve vatandaşlara hijyen seti dağıttı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Saha Ofisi, sığınmacı ve vatandaşlara hijyen seti dağıttı.

UNHCR Ankara Saha Ofisi, Kovid-19 salgınından etkilenen ev sahibi ve sığınmacı toplulukların, kişisel ve toplumsal sağlıklarının desteklenmesi, bütün toplum üyelerinin sağlıklarının korunması ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi amacıyla Keçiören Kaymakamlığı'nın izniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Keçiören Gençlik Merkezi, Keçiören Sosyal Hizmet Merkezi ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) koordinasyonunda çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçedeki, sığınmacı ve yerel toplum üyelerinde ihtiyacı bulunan, hamile kadınlar ve yalnız ebeveynler ile 5 yaşından küçük çocukları olan ailelerle 60 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine, 485 hijyen seti 22-24 Temmuz'da teslim edildi.

Hijyen setleri, Keçiören Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA