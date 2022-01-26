Birleşmiş Milletler, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi - Haberler
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Birleşmiş Milletler, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 70 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 70 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 70 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Son Dakika Haberleri

Cilvegözü Sınır Kapısı, Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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