Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi kimdir?
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Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi kimdir?

Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mahzar Alanson'un eşi Biricik Suden sık sık magazin dünyasının gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Daha önce İlker İnanoğlu'yla evli olan başarılı tasarımcı Biricik Suden kimdir, kaç yaşında?

Biricik Suden kimdir? Mazhar Alanson'un eşi kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in hayatı ve biyografisine dair merak edilenleri sizler için derledik. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Başarılı modacı Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya geldi. Anne babası Yugoslav göçmeni olan Suden'in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik'i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy'de geçti.

Henüz dört yaşındayken Cumhuriyet Gazetesi'nden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. Nişantaşı'nda LCC (Language and Culture Centre)'de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti. Gelişimi için 4 yıl da Paris'te kaldı.

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