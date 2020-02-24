Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
Haberler » Magazin » Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü - Magazin

Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü

Şarkıcı Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yüzünün görünmediği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Avcı'nın Biricik Suden'in eski bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

24.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:43
Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılar yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen , bu kez de sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Harika Avcı başkasına ait olan fotoğrafı kendisine aitmiş gibi paylaştı.

MAZHAR ALANSON'UN EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Avcı, sosyal medya hesabında yüzünün görünmediği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, Mazhar Alanson'un eşi 'in 2019 yılında paylaştığı pozu kendisiymiş gibi yayınladı. Ancak dikkatli kullanıcılar fotoğraftaki kişinin Harika Avcı olmadığının farkına vardı.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler