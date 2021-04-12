Biri Bizi Gözetliyor (Big Brother) yarışmasıyla tanınan Nikki Grahame anoreksiyadan hayatını kaybetti
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Biri Bizi Gözetliyor (Big Brother) yarışmasıyla tanınan Nikki Grahame anoreksiyadan hayatını kaybetti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Biri Bizi Gözetliyor (Big Brother) yarışmasıyla tanınan Nikki Grahame anoreksiyadan hayatını kaybetti

Yıllar boyunca yeme bozukluğu ile mücadele eden Nikki Grahame'nin ölümünü, yakın arkadaşı Leon Dee, sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti

Yıllar boyunca yeme bozukluğu ile mücadele eden Nikki Grahame'nin ölümünü, yakın arkadaşı Leon Dee, sosyal medya hesabından duyurdu. Dee yaptığı paylaşımda "Büyük bir üzüntüyle, sevgili arkadaşımız Nikki'nin hayata veda ettiğini bildiriyorum. Bu kadar değerli birinin bu kadar genç yaşta bizden alındığını bilmek kalbimizi kırıyor. Nikki sadece milyonlarca insanın hayatına değil, onu çok özleyecek arkadaşlarının ve ailesinin hayatına da dokundu" diye yazdı. Mesajda, Nikki Grahemi'nin aliesi ve yakınlarına özel hayatın gizliliği konusunda saygı gösterilmesi de istendi.

ANOREKSİYA İLE YILLARDIR MÜCADELE EDİYORDU

Nikki Grahame, 2006'da katıldığı Big Brother yarışmasının en sıra dışı yarışmacılarından biri olarak tanınmıştı. Grahame, uzun süredir anoreksiya ile mücadele ediyordu. Bu yüzden ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

ARKADAŞLARI YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Nikki Grahame'nin arkadaşları, yeme bozukluğu tedavisine maddi katkıda bulunmak için bir yardım kampanyası başlatmıştı. Grahame'nin geçen cuma günü hayatını kaybettiği belirtildi. Ölüm nedeni net olarak açıklanmasa da Grahame'in bir süredir yeme bozukluğu nedeniyle oluşan sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

KENDİ ŞOVUNU HAZIRLIYORDU

Big Brother adlı yarışmayı beşinci sırada bitiren Nikki Grahame, daha sonra Princess Nikki adlı kendi reality şovu için kamera karşısına geçmeye başlamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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