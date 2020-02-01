Biri ambulans, 3 araç, zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

01.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:31

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde hasta taşıyan ambulansla 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3'ü sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Dinar- Sandıklı karayolunun eski Dinar Hastanesi kavşağında meydana geldi. Dinar'dan Eskişehir'e hasta nakli yapan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kızılören ilçesinde görevli, Ferhat Eryeğit (25) yönetimindeki 03 BF 720 resmi plakalı ambulans ile Burak Yıldırım (18) yönetimindeki 64 AAU 845 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Kaygısız (50) yönetimindeki 03 FR 034 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Burak Yıldırım ile ambulans şoförü Ferhat Eryeğit, sağlık personelleri Sabriye Uğur Kerem (37) ve Asuman Yıldırım (31) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Kaygısız yaralandı. Ambulanstaki hasta ise kazayı yara almadan atlattı.

Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

- Afyonkarahisar