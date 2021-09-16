Biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında! İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler - Haberler
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Biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında! İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

ABD'de Rio Grande Nehri'nde devriye gezen askerler, terk edilmiş iki çocukla karşılaştı. Çocukların yanına bırakılan notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

Abd Sınır devriyeleri Rio Grande Nehri kenarında terk edilmiş, kardeş oldukları tahmin edilen iki çocukla karşılaştı. Biri yeni yürümeye başlayan, diğeri de pusette bulanan bebeğin ne zamandır burada oldukları ise bilinmiyor.

TESADÜF ESERİ FARK ETTİLER

ABD Gümrük ve Sınır Koruma askerleri çocukları fark etmelerinin tamamen tesadüf olduğunu belirterek, çalıların arasında renkli bir şeyler görmeleri üzerine bu alana yaklaştıklarını belirttiler.

Biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında! İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler

"HONDURASLI KARDEŞLER" YAZILI NOT BULUNDU

Yakına geldiklerinde ise 2 yaşlarında bir çocuk ve pusette yer alan 3 aylık bir bebekle karşılaştıklarını ifade ettiler. Çocuklarla birlikte bırakılan bir notta ise "Honduraslı kardeşler" yazması dikkat çekti.

"YÜREK PARÇALAYICI VE SİNİR BOZUCU"

Çocukların, Teksas, Uvalde'deki bir Sınır Devriye karakoluna götürüldüğü belirtildi. Polis merkezinden yapılan açıklamada, ''Pişmanlık duyulmadan, endişe duymadan terk edilen bu çocukların olduğunu bilmek yürek parçalayıcı ve sinir bozucu'' denildi.

Biri 3 aylık, diğeri 2 yaşında! İki kardeşi nehir kenarına terk edip gittiler
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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