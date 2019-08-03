Birgün Gazetesi yazarı trafik kazasında hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Birgün Gazetesi yazarlarından Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybederken eşi yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında Seydişehir Konya Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Cüneyt Cebenoyan idaresindeki 34 ZE 3553 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan Osman B., idaresindeki BA 975 TJ plakalı yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından refüjde bulunan demir bariyerlere saplandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi itfaiye tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı eşi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA