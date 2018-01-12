Bireysel Sulama Sistemlerine Destek

Sivas'ta, bireysel sulama sistemleri desteklenmesi başvuruları başladı.

Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Seyit Yıldız, 2018 yılında yatırımcıların sulama desteklerine daha fazla hassasiyet göstermeleri ve verilen hibe desteğini değerlendirmelerini isteyerek, "Tebliğ gereği başvurular 1 Ocak tarihinde başladı ve 60 gün boyunca da devam edecek. Başvurular, 1 Mart mesai bitiminde sona erecek. Başvurular İl Müdürlüğümüze şahsen yapılacak." ifadesini kullandı.

Bireysel sulama sistemleri yatırımlarına değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Destekler tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem, Center Pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması konularını kapsamaktadır.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için bir milyon lirayı geçemez. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru süresi boyunca, İl Müdürlüğümüz yatırımcılara teknik destek sağlayacaktır."