Bireysel Silahlanmanın Önlenmesi Çağrısı

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmanın olağanüstü arttığı dönemde iktidarın harekete geçmesi, önlem alması gerektiğini söyledi.

Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bireysel silahlanmanın can almaya devam ettiğini, bu konuyu daha önce Meclis gündemine getirdiğini, verdikleri araştırma önergesinin kabul görmediğini ifade etti

Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunulduğunu savunan Tüm, 25 milyon kaçak silahtan söz edildiğini, 2017'de çalıntı silah sayısının 107 bin olduğunu belirtti.

Tüm, ciddi bir tehlikenin her gün kendilerini beklediğini, sokak ortasında, yaşam alanlarında insanların cinayete kurban gittiğini ifade ederek, "Bir yerde bir silah varsa bir gün mutlaka patlıyor; ruhsatlı, ruhsatsız, eğitimli, eğitimsiz fark etmiyor." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Tüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikolojisi bozuk cani bile ruhsatlı silah bulundurabiliyor. O caninin, o silahı nasıl bulundurduğunu sorgulamak zorundayız. Sağlık raporları nitelikli olmuyor. Ülkemiz şiddet toplumuna dönüştü. Ruhsatlı, ruhsatsız, kayıp silahlara karşı denetimsizlik var. İktidar önlem almıyor. Hükümetin bireysel silahlanmaya göz yumması nedeniyle masum insanlar hayatını kaybediyor. Facebook'ta 300- 350 lira arası yarı otomatik silah satılmaktadır. Tüm dünya bireysel silahlanmaya karşı önlemler alıyor. Silah sayısı arttıkça cinayet sayısı artıyor. Bireysel silahlanmanın olağanüstü arttığı dönemde iktidarın harekete geçmesi, önlem alması gerekiyor."

Mehmet Tüm, mağdur aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla başlattıkları, "Silahlanmaya bir milyon kere hayır kampanyasına" destek istedi.

Bireysel silahlanmayı zorlaştırmadıkları sürece bu cinayetlerin bitmeyeceğini ifade eden Tüm, TBMM'nin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi.