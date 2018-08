Birevim'den Ülke Ekonomisine Tam Destek!

Faiz ve döviz lobisinin ülkemize yönelik finansal saldırılarına karşı, yerli ve milli tasarruf modelini kullanarak başarılı sonuçlar elde edeceğini belirten Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi,"Doların son günlerdeki artışı nedeniyle ülkemizin geçirdiği zor günlerin sadece ekonomik değil, yapılan açıklamalara,Türk halkının psikolojisine dönük olduğunu da görüyoruz "dedi.

Çiftçi,"Son günlerde artarak devam eden saldırıların sadece döviz, faiz, ekonomik yaptırımlar gibi finansal enstrümanlarla değil, yapılan açıklama, haber ve atılan tweetlerle Türk halkının algısına ve psikolojisine dönük top yekun gerçekleştiriliyor olduğunu görüyoruz. Birevim olarak biz tüm bu zor süreçlerden geçerken devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz." Şeklinde konuştu.

"BİZLER BU SÜREÇTEN ÜLKEMİZİN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Ülkemizin şu an yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşı yaptığı açıklamalarda bulunan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, " ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye ile çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergisini arttıran uygulamaya onay verdim. Para birimleri Türk Lirası güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybediyor. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda hiç iyi değil'tweetinde bize yapılan saldırılar sadece tek yönden değil aynı zamanda büyük bir algı operasyonu yapılıyor. Üç cümlelik bu tweetin ilk cümlesi ekonomimize yönelikken, ikinci ve üçüncü cümlesi ise Türk halkının algısına ve psikolojisine saldırıdır. Bizim üzerimize düşen; her şeyden önce moral ve motivasyonumuzu kaybetmeyip, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmak ve kararlı bir şekilde yolumuza devam etmek olacaktır.Ülkemiz şu anda çok zorlu bir süreçten geçiyor. Hükümetimizin açıkladığı yeni ekonomi modelimizle orta ve uzun vadede bu sorunların üstesinden daha güçlü geleceğimize olan inancımız tam olmalı. Bizler bu süreçten ülkemizin daha da güçlü çıkacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.