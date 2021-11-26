Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu - Haberler
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Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu

AA / Salih Darıcı - Haberler | Güncel
Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle, Şehitler Ormanına fidan dikti.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle, Şehitler Ormanına fidan dikti.

Meydan Mahallesi'ndeki Şehitler Ormanına gelen Ülkü Ocakları üyeleri, Alpaslan Türkeş anısına 104 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, Alpaslan Türkeş'in doğum gününe özel 104 fidan diktiklerini belirterek, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu

Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu

Birecik'te Ülkü Ocakları, fidanları toprakla buluşturdu

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AA / Salih Darıcı - Son Dakika Haberleri

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