Birecik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
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Birecik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

Birecik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Birecik Ülkü Ocakları tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Birecik Ülkü Ocakları tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Amine Hatun Cami ve Meydan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, geleneksel olarak düzenledikleri aşure dağıtımını bu sene farklı noktalarda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aşurenin birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ve hayır işlemenin timsali olduğunu ifade eden Başkapan, aşurenin yapımı ile dağıtımında katkısı bulunan Birecikli iş insanları ve üyelerine teşekkür etti.

Birecik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi
Birecik'te muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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