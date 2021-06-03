Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası sergisi açıldı

Birecik'te 'Hayat Boyu Öğrenme' Haftası sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinlikleri kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinlikleri kapsamında el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.

Dr. Hüseyin Mirkelam Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından Fırat Nehri kıyısındaki çarşıda gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Törende konuşan HEM Müdürü Müslüm Şahin, sergiyle merkezlerinde üretilen birbirinden değerli ürünleri ilçe halkına sunduklarını söyledi.

Herkesi sergiyi gezmeye davet eden Şahin, "Önümüzdeki yıl tüm mahallelerde kurslarımızı açarak halkımızın tamamını halk eğitim merkezi kursları ile buluşmalarını hedefliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ın eşi Nurten Mirkelam da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı imkanlarla gerçekleştirilen serginin gurur verici olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, Belediye Başkan Vekili Mehmet Açar, İlçe Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Üstçavuş Hüseyin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Vahap Aktar ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Hasan Polatkan Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Beren Saat Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Ergin Ataman Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:51:51. #1.16#

title