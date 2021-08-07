Son dakika haberi | BİRECİK'TE 'ARAZİ' KAVGASI: 1'İ ÇOCUK 4 YARALI

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kocaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Müslüm İmrak (15), Halil İmrak (30), Muzaffer Subaşı (31) ve Mehmet Nazif İmrak (35) yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı