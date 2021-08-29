ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
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ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Anadolu Ajansı / Salih Darıcı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik-Halfeti yolu trafiğe kapandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Birecik-Halfeti yolu trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan yola düşen kaya ve toprak nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Heyelan anında güzergahı kullanan 2 aracın sürücüsü hafif yaralandı, araçlar hasar gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Aynı bölgede geçen yıl da 2 kez heyelan meydana gelmişti.

ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
ŞANLIURFA - Birecik-Halfeti yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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