Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı

21.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:28
Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı

Önce annesini daha sonra yengesini korona virüs'ten kaybeden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Önce annesini daha sonra yengesini korona virüs'ten kaybeden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Covid-19 test sonucu pozitif çıkması üzerine sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Allah'a hamdolsun şuan iyi durumdayım. Tedavim, doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır, dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Daha öncede ciddi bir akciğer rahatsızlığı atlatan Başkan Kemal Vural, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Korona yakınlarımı benden aldı"

10 gün önce annesini daha sonra yengesi ve eniştesini korona virüs'ten kaybeden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, durumunun iyi olduğunu belirterek, hepinizden kurallara uymanızı ve dualarınızı beklediğini söyledi. - GAZİANTEP

Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Korona virüsten hayatını kaybeden Yazı İşleri Müdürü için tören düzenlendi
Korona virüsten hayatını kaybeden Yazı İşleri Müdürü için tören düzenlendi
Yahşihan Belediye Başkanının korona virüs testi pozitif çıktı
Yahşihan Belediye Başkanının korona virüs testi pozitif çıktı
Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu
Sinop'ta korona virüs kotracıları da vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Şafak Sezer Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Bursa Samsun İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birçok akrabasını korona virüsten kaybeden belediye başkanı da koronaya yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 14:31:56. #1.14#
title