Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı
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Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı

Birce Akalay: Yeterince dinlendim artık çalışma zamanı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda yapılan partiye Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol da katıldı.

Önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda yapılan partiye Nur Fettahoğlu ve İbrahim Çelikkol da katıldı.

Çıkışta soruları yanıtlayan Birce Akalay, "Yaşadığımız kötü günlerin ardından arkadaşlarımla bir araya geldiğim için aşırı mutlu oldum" dedi.

Oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya da "Pandemide yeteri kadar dinlendim, artık çalışma zamanı" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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