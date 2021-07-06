Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

Birce Akalay, yeni sevgilisi ile gündeme geldi. İlişki yaşamaya başladığı sevgilisi Erdem Hamza ile görüntülenen Birce Akalay, hayatı merak konusu oldu. Peki, Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında, nereli?

Birçok dizi ve tiyatro oyununda yer alan Birce Akalay geçtiğimiz aylarda ilişki yaşamaya başladığı sevgilisi Erdem Hamza ile görüntülendi. Gündeme gelmesi ile hayatı merak edilen başarılı sanatçı Birce Akalay hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, , Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılından beri Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne de hayat vermektedir. Akalay, son olarak Star TV'de Ocak 2020 tarihinde başlamış olan Babil dizisinde başrol karakteri "İlay" karakterini canlandırmıştır.

19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğan Birce Akalay, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünü kazanan Akalay üçüncü sınıftayken okulu bırakarak lise aşkı olan tiyatro için hazırlanmaya başladı. Yaş itibarıyla yirmi yaşını geçtiği için Devlet konservatuvarı için şansını kaybeden Akalay Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro bölümünü kazandı ve eğitimini orada tamamladı. 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek Miss Europe'da ülkemizi temsil etti.[2] 2007 yılında Asi dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı. Aynı yıl Son Ders: Aşk ve Üniversite filmiyle sinemaya da giriş yaptı. Kader dizisinde "Lamia" karakteriyle ilk kez başrol oldu ve son olarak aynı yıl Senin Uğruna dizisinde rol aldı. 2009 yılında Alayına İsyan ve Kış Masalı dizilerinde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Yer Gök Aşk adlı diziyle 2010 yılında yaptı. 2 yıl boyunca başrol "Havva" karakterini canlandırdı. 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisinde karakter "Ayhan Aydan" karakterine hayat verdi. 2014-2015 yılları arasında Küçük Ağa, 2015-2016 arasında Evli ve Öfkeli, 2016-2017 arasında Hayat Bazen Tatlıdır ve 2017-2018 arasında ise Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol aldı. 2018 yılının sonlarına doğru Ağlama Anne dizisinde rol aldıktan sonra 1 yıl boyunca herhangi bir yapımda rol almadı.[3] Bu sırada Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı ve Benimle Söyle programında baş jüri olarak yer aldı. 2020 Ocak ayından beri ise Star TV'de yayınlanan Babil dizisinde başrol karakteri "İlay" karakterini canlandırdı.[1] Akalay, ayrıca tiyatro sahnelerinde de kendini göstermektedir ve 2020 yılından beri Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat vermektedir.

Filmografisi

Sinema

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite Sevim

2009 Nefes: Vatan Sağolsun Zeynep

Sizi Seviyorum Eda

2013 Re-Era Scientist 1 Kısa film

2016 Deliormanlı Hülya

Televizyon

2007 Asi Zeynep

Kader Lamia

Senin Uğruna Özlem

2009 Alayına İsyan Sevtap

Kış Masalı Zişan Yardımcı karakter

2010-2012 Yer Gök Aşk Havva

2013 Böyle Bitmesin Aylin

Ben Onu Çok Sevdim Ayhan Aydan

2014-2015 Küçük Ağa Sinem

2015-2016 Evli ve Öfkeli Esra

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Hayat

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk Aslı

2018 Ağlama Anne Alev Ba?rol oyuncusu

2020 Babil İlay Başrol oyuncusu

Dijital

2021 Kuş Uçuşu Lale Netflix Dizi,

Tiyatro Oyunları

2017 Yedi Kocalı Hürmüz Hürmüz Sadık Şendil Müjdat Gezen

2020 Keşanlı Ali Destanı Zilha Haldun Taner Yücel Erten

2021 Hırçın Kız Katharina (Hırçın Kız Kate) William Shakespeare İbrahim Çiçek Dijital Sahne

BİRCE AKALAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Birce Akalay, 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.