Birce Akalay'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı
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Birce Akalay'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı

Birce Akalay'dan yıllar sonra gelen estetik itirafı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Kuş Uçuşu' adlı diziyle ekranlara dönüş hazırlığında olan oyuncu Birce Akalay, estetik iddialarına ilk kez cevap verdi

2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyuran oyuncu ve ülkemizi Avrupa Güzellik Yarışması'nda temsil Birce Akalay'ın estetik yaptırdığı iddiaları sık sık gündeme geliyordu.

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına katılan Akalay, estetik iddialarına ilk kez cevap verdi.

36 yaşındaki Birce Akalay, burun, yanak inceltme ve çene estetiği yaptırdığı iddialarını yalanladı.

20 yaşındaki çekilmiş fotoğrafını paylaşan Akalay, "Bu fotoğraf 2004 yılında Paris'te çekildi. Henüz 20 yaşındayım... Burnu miş miş yanakları fiş fiş çenesi kem küm olmuş diyenlere selamlar" diyerek estetik yaptırdığı iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Birce Akalay, 'Kuş Uçuşu' adlı dizide İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak. 'Kuş Uçuşu' adlı dizi Netflix'te yayınlanacak.

Kaynak: Snob Magazin

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