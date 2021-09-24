BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Anne-kız sarmaş dolaş mağazaları gezerken görüntülendi. Akalay, "Anneciğim Bodrum'dan geldi. Onunla birazcık vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Güzel oyuncunun annesinin sportif ve modern tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Birce Akalay, "Başladım, çalışıyorum. Bir yaramazlık yok. Başka zaman konuşuruz" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı. Güzel oyuncu uzun süre takıcıların olduğu reyonlarda vakit geçirdi.