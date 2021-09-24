Birce Akalay'ın annesini görenler şaştı kaldı - Haberler Magazin
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Birce Akalay'ın annesini görenler şaştı kaldı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Birce Akalay'ın annesini görenler şaştı kaldı

Oyuncu Birce Akalay, annesi Yasemin Ergun ile Akmerkez'deydi. Akalay'ın annesini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Anne-kız sarmaş dolaş mağazaları gezerken görüntülendi. Akalay, "Anneciğim Bodrum'dan geldi. Onunla birazcık vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Güzel oyuncunun annesinin sportif ve modern tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Birce Akalay, "Başladım, çalışıyorum. Bir yaramazlık yok. Başka zaman konuşuruz" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı. Güzel oyuncu uzun süre takıcıların olduğu reyonlarda vakit geçirdi.

Birce Akalay'ın annesini görenler şaştı kaldı

Birce Akalay'ın annesini görenler şaştı kaldı

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