Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
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Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı

Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali ile şarkıcı Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında boşanan sunucu Bircan Bali'nin şarkıcı Cem Belevi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Çeşme'de tatil yapan Cem Belevi'nin sunucu Bircan Bali ile flört ettiği ortaya çıktı.

Bircan Bali'yi ekrandan takip eden ve beğendiğini dile getiren ünlü popçu, Çeşme tatilinde ünlü sunucuyla karşılaşınca samimiyeti ilerletmiş.

Cem Belevi, geçtiğimiz yıl oyuncu Zehra Yılmaz ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktalamıştı.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ"

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Bircan Bali, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz Mart ayında boşandı. Bali açıklamasında, "Evli gittim bekar geldim. Saygı çerçevesinde bitti. Bir tedbir kararı var sadece ben açıklama yapabilirim" dedi.

Bircan Bali, kızı Saygı'nın velayetinin kendisinde olduğunu söyledi.

Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı
Bircan Bali ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? İşte cevabı

Kaynak: Snob Magazin

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