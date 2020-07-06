Birbiri nasıl yazılır? TDK'ya göre birbiri mi, bir biri mi? Birbiri ne demek?
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Birbiri nasıl yazılır? TDK'ya göre birbiri mi, bir biri mi? Birbiri ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "birbiri". Peki, bir biri nasıl yazılır? TDK'ya göre birbiri mi, bir biri mi yazılır?

Birbiri nasıl yazılır? TDK'ya göre birbiri mi, bir biri mi? Birbiri ne demek?
06.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:08

Birbiri kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki birbiri TDK'ya göre nasıl yazılır? Bir biri nasıl yazılır? Bir biri mi, bir biri mi? TDK'ya göre birbiri kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BİR BİRİ NASIL YAZILIR?

Bir biri: Yanlış

Birbiri: Doğru

BİRBİRİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Birbiri: zamir, (bi'rbiri)

Karşılıklı olarak bir diğeri:

"O zaman on dört paşa büyük, hudutsuz bir hayret içinde İzzet Paşa'nın sonra da birbirlerinin yüzüne baktılar." - Nahid Sırrı Örik

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