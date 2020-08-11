Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında? Damla Yılmaz sevgilisi kim? Doğal güzelliği ve oyunculuğu ile sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınmaktadır. Başarılı oyuncu hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

İlk oyunculuk deneyimi "Yasak" isimli dizi olan, Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 doğumludur. İstanbul doğumlu oyuncu, konservatuar bölümünü bitirmiştir. Mucize 2 filmi ile popülerliğini arttırmıştır. BİRAN DAMLA YILMAZ'IN BOYU VE KİLOSU NEDİR? Doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan oyuncu, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur. DAMLA YILMAZ SEVGİLİSİ Bir dönem adı kendisi oyuncu Tarık Uğur Özenbaş ile anılan Yılmaz, şu aıralar ise İlker Kaleli ile anılmaktadır. Çiftin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğunu zaman gösterecek. BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ Muhteşem Yüzyıl Cariye2014 Yasak Esma2014 Beyaz Yalan Nesrin2015 Kırgın Çiçekler Eylül2015 CanevimCeylan2019 BarajNehir 2020 BİRAN DAMLA YILMAZ FİLMLERİ Çılgın Dersane 4: AdaDeniz 2015 Mucize 2: Aşk Mızgin2019