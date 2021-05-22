Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu

Bursa'nın ünlü gazinolarında assolist olarak yıllarca sahne alan 68 yaşındaki Reyhan S., bir cami bahçesinde bilinci kapalı halde bulundu. Alkol nedeniyle bilincini kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.