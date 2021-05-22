Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Bursa'nın ünlü gazinolarında assolist olarak yıllarca sahne alan 68 yaşındaki Reyhan S., bir cami bahçesinde bilinci kapalı halde bulundu. Alkol nedeniyle bilincini kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Altıparmak Caddesi üzerindeki Şehabettin Paşa Cami bahçesinde yoldan geçen vatandaşlar gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti.
BİR ZAMANLARIN ÜNLÜ ASSOLİSTİ OLDUĞU ANLAŞILDI
Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede sevilen ve tanınan bir zamanlar Bursa'nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp assolistlik yapan Reyhan S. (68) olduğu tespit etti.
ALKOL KOMASINA GİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR
Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı