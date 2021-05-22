Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
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Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın ünlü gazinolarında assolist olarak yıllarca sahne alan 68 yaşındaki Reyhan S., bir cami bahçesinde bilinci kapalı halde bulundu. Alkol nedeniyle bilincini kaybettiği tahmin edilen yaşlı kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Altıparmak Caddesi üzerindeki Şehabettin Paşa Cami bahçesinde yoldan geçen vatandaşlar gece yarısı bir kadının bankta yattığını fark etti.

BİR ZAMANLARIN ÜNLÜ ASSOLİSTİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri çevrede sevilen ve tanınan bir zamanlar Bursa'nın ünlü gazinolarında yıllarca sahne alıp assolistlik yapan Reyhan S. (68) olduğu tespit etti.

Bursa'da bir zamanların assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu

ALKOL KOMASINA GİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Sağlık ekipleri nabız kontrolü yaparak Rerhan S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Alkol komasına girdiği tahmin edilen Reyhan S. acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Bursa'da bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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